ЧП во Владивостоке. На улице Снеговой произошла необычная авария с участием трактора. Транспортное средство врезалось в железный забор и повисло на подпорной стене. Об этом сообщают Вести:Приморье. Подробности инцидента уточняются.

ЧП во Владивостоке. На улице Снеговой произошла необычная авария с участием трактора. Транспортное средство врезалось в железный забор и повисло на подпорной стене. Об этом сообщают "Вести:Приморье". Подробности инцидента уточняются.Напомним, накануне в Приморье произошли еще две дорожных аварии. В результате ДТП на улице Котельникова 3 автомобиля выстроились в "паровоз", собрав за собой огромную пробку. По предварительным данным, никто не пострадал. А в городе Фокино две девушки въехали на автомобиле в здание. Участникам происшествия понадобилась помощь медработников.