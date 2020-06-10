Поправки к Конституции в случае одобрения их на общероссийском голосовании позволят вывести парламентский контроль на новый уровень, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, декларативные нормы наполнятся реальным содержанием.

Поправки к Конституции в случае одобрения их на общероссийском голосовании позволят вывести парламентский контроль на новый уровень, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, декларативные нормы наполнятся реальным содержанием.Единственная возможность для диалога с обществом у министра – через депутатов, сказал Вячеслав Володин в ходе правительственного часа с главой Минпромторга Денисом Мантуровым."Если граждане поддержат, то у нас многие вопросы будут решаться по-другому. Наполнятся те нормы, которые до этого были декларативными", – сказал спикер Госдумы.Он призвал коллег-парламентариев выходить на новый уровень работы и диалога, нести ответственность в том числе за работу министра. Благодаря поправкам к Конституции парламентский контроль приобретет другое значение и роль, указал Володин.Помимо прочего, поправки к Конституции дают нижней палате парламента дополнительные полномочия. Депутаты будут участвовать в обсуждении кандидатур на должности министров.Напомним, что президент России Владимир Путин своим указом назначил голосование по поправкам к Конституции на 1 июля. Однако граждане смогут выразить свою позицию в течение семи дней.