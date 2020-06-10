В экстренном выпуске шоу Дмитрия Борисова Пусть говорят обсудили смертельное ДТП, в результате которого пьяный актер Михаил ЕФремов протаранил фургон, где водителем был Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице. В передаче снялась его гражданская жена. Она не смогла сдержать эмоций.

В экстренном выпуске шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят" обсудили смертельное ДТП, в результате которого пьяный актер Михаил ЕФремов протаранил фургон, где водителем был Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице. В передаче снялась его гражданская жена. Она не смогла сдержать эмоций.Ирина сообщила, что узнала о смерти любимого мужчины из новостей. Едва узнав о несчастье, она бросилась в больницу. Там ее встретили две женщины, которых объятая тревогой Ирина приняла за врачей. "Они сказали, что Сергея уже два с половиной часа оперируют. Я была уверена, что это врачи. Они мне давали успокоительное, что-то рассказывали. Уже потом вышел врач и сказал, что никакой операции не было", – рассказала Ирина, отметив, что не знает, кто были те женщины.Кстати, ранее в новостных телеграм-каналах утверждалось, что те дамы были представителями актера Михаила Ефремова. Однако на самом ли деле это так, пока точно неизвестно.Безутешная Ирина не могла сдержать слез. Она плакала прямо перед камерами и говорила, каким хорошим был Сергей Захаров. "Мне все время кажется, что он вернется домой, что все будет хорошо. Сережу все очень любили: и друзья, и клиенты, с которыми он работал. Он был добрым человеком", – отметила убитая горем женщина.Сергей Захаров жил в Рязани, но работал в Москве. У него осталось двое взрослых детей от законной супруги. Кстати, сын категорически не признает новой возлюбленной Захарова.В отношении Михаила Ефремова, которого , Ирина настроена категорично. "Я не хочу никакой мировой. Пусть виновный сядет. Ему грозит 12 лет? Ну, вот пусть отсидит хотя бы половину. Может, он там и от алкоголизма вылечится", – едко заявила сраженная наповал женщина.Кстати, в Сети объявили сбор денег для родственников Сергея Захарова. Примечательно, что сын погибшего мужчины у себя в "Инстаграм" дал понять, что не в курсе этого.А вот представители Михаила Ефремова с Ириной пока не связывались. Она заявила, что ей очень важно наказать виновника ДТП, ведь возлюбленный был для нее смыслом жизни.