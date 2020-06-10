ВТБ в рамках госпрограммы поддержки занятости одобрил предпринимателям кредиты под 2% годовых на 35 миллиардов руб., из которых выдал более 16 миллиардов руб.

ВТБ в рамках госпрограммы поддержки занятости одобрил предпринимателям кредиты под 2% годовых на 35 миллиардов руб., из которых выдал более 16 миллиардов руб., сообщает банк.Со времени запуска госпрограммы ВТБ одобрил 4 тысячи заявлений от предпринимателей. Общее количество принятых заявок достигло 7,4 тысячи на 50 миллиардов руб., отмечает банк.ВТБ уже выдал кредиты на сумму более 16 миллиардов руб. для 1,9 тысячи компаний. В пятерку регионов, получивших наибольший объем кредитов, входят Москва, Кемеровская область, Татарстан, Иркутская область и Санкт-Петербург.Среди пострадавших отраслей, в которых отмечен наиболее высокий спрос на кредитование по госпрограмме, значатся общественное питание, розничная продажа автотранспорта, гостиничный бизнес, стоматология и грузоперевозки.ВТБ получает почти 1 тысячу заявок от бизнеса в день.Предприниматели в рамках госпрограммы освобождены от платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года, а при выполнении ряда условий отсрочку можно продлить. При сохранении занятости на предприятии на уровне не менее 90% государство погасит 100% основного долга и процентов по кредиту, а при занятости не менее 80% — 50% долга и процентов.Программа кредитования под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей запущена с 1 июня. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил ранее, что банки одобрили выдачу кредитов под 2% субъектам МСП и другим предприятиям на 37 миллиардов руб.