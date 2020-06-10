Google выложила в открытый доступ первую бета-версию следующего крупного обновления операционного системы Android

Компания Google выложила в открытый доступ первую бета-версию следующего крупного обновления операционного системы Android. Установить тестовую сборку Android 11 (Beta 1) теперь могут все желающие, а не только разработчики. Также с сегодняшнего дня магазин Google Play начал принимать приложения, адаптированные к новой версии ОС.Пока что Beta 1 доступна только на смартфонах собственной линейки Google: Pixel 2 и 2 XL, Pixel 3 и 3 XL, Pixel 3A и 3A XL, Pixel 4 и 4 XL. В ближайшие недели список совместимых устройств пополнится моделями OnePlus, Xiaomi, Oppo Vivo, Sharp, Realme и Transsion.Ссылки на скачивание Beta 1 вскоре будут размещены на официальном сайте Google. Важно, что разработка Android 11 еще не завершена, поэтому бета-версия устанавливается на свой страх и риск: некоторые приложения могут работать со сбоями, может быстрее разряжаться батарея, снизиться производительность или произойти потеря данных.Beta 1 добавляет несколько новых возможностей, которых не было в сборках для разработчиков (а их вышло уже четыре). В частности, мессенджеры теперь можно сворачивать в "пузыри" и располагать в любом месте экрана, в том числе поверх других приложений, а долгое нажатие на кнопку включения позволит управлять бытовыми приборами, освещением, гаражными воротами и другой электроникой для "умного" дома.Кроме того, Beta 1 позволяет выдавать приложения одноразовые разрешения на доступ к микрофону, камере, GPS-координатам и другим ключевым функциям устройства. Что еще нового Android 11 привнесет на смартфоны, можно узнать из материала Вестей.Ru.Выход финальной версии Android 11 ожидается в III-м квартале года. В соответствии с ранее утвержденным графиком релизов, до августа компания выпустит три бета-версии новой ОС. Список смартфонов, которые с высокой долей вероятности будут обновлены Android 11, можно посмотреть по этой ссылке.