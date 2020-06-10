Агату Муцениеце выписала из клиники в подмосковном Лапино. Она призналась, что украла из медучреждения яблоко.

Агату Муцениеце выписала из клиники в подмосковном Лапино. Она призналась, что украла из медучреждения яблоко.Артистка лечилась от бронхита. Она разместила в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта видео о выписке. Девушка посетовала на то, что во время ее пребывания в стационарепогода сильно изменилась – стало жарко.Агата Муцениеце уезжала в футболке без бюстгальтера, а пальто несла в руках. Актриса хотела оставить себе что-то на память о дорогостоящем лечении в Лапино, поэтому стащила оттуда яблоко. Уже дома жена Павла Прилучного призналась, что очень скучала по кондиционеру, которого не было в больничной палате.Напомним, лечение Агаты Муцениеце оплатил муж. Недавно стало известно, что Агата Муцениеце заболела и отправилась в клинику для прохождения процедур от бронхита. Лечение оплатил муж – актер Павел Прилучный. Он перевел на счет артистки 400 тысяч рублей.11 Янв 2019 в 8:05 PSTНапомним, в настоящее время пара, прожившая в браке девять лет, находится в состоянии развода. и Павел Прилучный решили развестись в феврале 2020 года. Актриса рассказала в соцсетях шокирующие подробности их отношений. По словам знаменитости, супруг поднимал на нее руку и вел себя агрессивно по отношению к детям.