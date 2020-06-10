Искусственный интеллект, пришедший на смену уволенным людям-журналистам Microsoft News и MSN, отработал всего неделю и уже успел получить обвинения в расизме

Искусственный интеллект, пришедший на смену уволенным людям-журналистам Microsoft News и MSN, отработал всего неделю и уже успел получить обвинения в расизме. Как оказалось, алгоритмы перепутали двух участниц британской поп-группы Little Mix смешанной расы, разместив некорретные фотографии на главной странице портала MSN.Автоматизированная система Microsoft отобрала для MSN историю про певицу Джейд Фёруолл, которая рассказала об опыте столкновения с расизмом в школе. Однако, пишет The Guardian, ИИ проиллюстрировал заметку фотографией другой солистки группы — Ли-Энн Пиннок.Ли-Энн Пиннок (слева) и Джейд Фёруолл (справа)Комментируя инцидент в Instagram, Фёруолл написала: "MSN, если вы собираетесь копировать и вставлять статьи из других заслуживающих доверия СМИ, то должны сначала убедиться, что используете изображение нужного участника группы смешанной расы".При этом певица, по-видимому, не знала, что новости для MSN с недавних пор отбирают алгоритмы. "Это дерьмо происходит со мной и Ли-Энн Пиннок постоянно и уже стало шуткой, — добавила она. — Меня оскорбляет, что вы не можете различить двух цветных женщин в группе из четырех человек... Старайтесь лучше!"Представители Microsoft сообщили изданию, что как только им стало известно об ошибке, они "немедленно приняли меры и заменили неправильное изображение".В начале июня СМИ сообщили, что Microsoft увольняет десятки редакторов новостных сервисов Microsoft News и MSN. В США работу потеряют около 50 человек, в Великобритании контракт не продлят с 27 журналистами.Обработка и отслеживание материала в других СМИ была поручена системе искусственного интеллекта. В компании поясняли, что замена людей роботами связана с "переоценкой бизнеса".На сайте MSN, в браузере Microsoft Edge и приложениях Microsoft News не публикуется оригинальный контент. Журналисты, которые попали под сокращение, не занимались написанием заметок, а отслеживали материалы в других СМИ, отбирали темы, меняли заголовки и картинки, подходящие под формат сервисов Microsoft.