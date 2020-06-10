В эфире шоу Давай поженимся произошел очередной скандал. Лариса Гузеева набросилась на одного из участников за то, что тот симпатизирует Алексею Панину.

В эфире шоу "Давай поженимся" произошел очередной скандал. Лариса Гузеева набросилась на одного из участников за то, что тот симпатизирует Алексею Панину.33-летний Кирилл в студии программы похвастался, что для своего блога брал интервью у эпатажного артиста. Заявление вызвало неожиданной гнев ведущей. Она закричала на жениха и стала всячески оскорблять Алексея Панина.Как отметила Лариса Гузеева, приличным людям противно даже произносить имя актера, не то что на беседу приглашать. По словам дивы, в приличных домах люди не упоминают звезду эксцентричных роликов. "Помоечник мерзкий!" – кричала ведущая шоу "Давай поженимся".Артистка заявила, что со звездой фильма "Жмурки" уже давно перестали работать театры, так как с ним невозможно ездить на гастроли – ведет себя непотребно. Кирилл попытался переубедить Ларису, напирая на то, что Алексей очень добрый и хороший человек. Однако мнение Гузеевой по поводу скандального актера осталось неизменным.2 Дек 2018 в 7:16 PSTПосле конфликта беседа и вовсе перестала получаться. Жених вспылил из-за того, что Роза Сябитова переспросила у него, что означает ММА (смешанные боевые искусства. – Прим. ред.). Кирилл заявил, что такое стыдно не знать. В итоге молодой человек и вовсе покинул студию, отметив, что ни ведущие, ни невеста ему не понравились.