В Мытищах ревнивый гражданин намеревался заказать убийство нового возлюбленного своей экс-супруги. Злоумышленник попросил местного жителя найти исполнителя преступления. Информация о ..

В Мытищах ревнивый гражданин намеревался заказать убийство нового возлюбленного своей экс-супруги. Злоумышленник попросил местного жителя найти исполнителя преступления.Информация о противоправном деянии попала в распоряжение правоохранительных органов. Ревнивца поймали в момент передачи денег третьему лицу, пишет . По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.