Учительница местной школы оказала ребенку первую помощь.

Житель Гусь-Хрустального района Михаил Чуканов на разъезде Золотковском спас тонущего восьмилетнего мальчика Даниила, сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области.9 июня мальчик гулял возле небольшого пруда и решил прыгнуть с мостика в воду. Оказавшись в пруду, он начал барахтаться и звать на помощь. Все это видела девочка, которая подбежала к ближайшему дому, чтобы позвать взрослых. Ее услышала местная жительница Татьяна Тарасова, которая позвала на помощь Михаила Чуканова и позвонила спасателям.Михаил сразу бросился в воду и вытащил ребенка из пруда. Учительница местной школы оказала ребенку первую помощь, затем мальчика доставили в больницу. Его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.По словам Михаила Чуканова, действовать нужно было быстро, так как ребенок уже начал уходить на дно. До гибели мальчика оставались считанные секунды.По данным регионального ГУ МЧС, несмотря на жаркую погоду, купальный сезон во Владимирской области не открывался. Пляжи подготовлены, но не эксплуатируются, купаться запрещено на всей территории региона. Это связано, прежде всего, с распространением новой коронавирусной инфекции.