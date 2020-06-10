Дело о смертельном ДТП, которое устроил Михаил Ефремов, перерадут из окружного в Главное управление МВД по Москве. В среду, 10 июня, на актера, который находится под домашним арестом, надели электронный браслет, а в баре, куда Ефремов заезжал незадолго до аварии, провели обыск.
Дело о смертельном ДТП, которое устроил Михаил Ефремов, перерадут из окружного в Главное управление МВД по Москве. В среду, 10 июня, на актера, который находится под домашним арестом, надели электронный браслет, а в баре, куда Ефремов заезжал незадолго до аварии, провели обыск.
Его дом теперь не крепость, а тюрьма! Михаил Ефремов, которого суд отправил отбывать домашний арест в квартире в Плотниковом переулке, уже надел электронный браслет и должен соблюдать целый ряд требований: не выходить из дома, не пользоваться телефоном, интернетом, не общаться с представителями СМИ. За многочисленными журналистами кто-то, но не Ефремов, весь день наблюдал из его квартиры. В подъезде следить за незваными гостями помогала камера. Приносила семье Ефремовых удачу старенькая перевернутая подкова на двери. Соседи говорят, что артист давно шел к такому финалу.
Вечером 8 июня, когда артист устроил на своем внедорожнике смертельное ДТП, Ефремов был еще и под воздействием наркотиков — это подтвердили в прокуратуре Москвы. По требованию столичного прокурора Дениса Попова дело передадут опытным следователям в столичный полицейский главк.
"Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в котором погиб человек. За такое преступление предусматривается от 5 до 12 лет", — рассказала начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.
По данным СМИ, в крови актера были обнаружены 2 промилле алкоголя (это примерно бутылка водки), кокаин, снотворное и каннабиноиды, скорее всего гашиш.
"В состав гашиша входит нейротоксичный яд, который может вызывать галлюцинации на фоне алкоголя. Был обнаружен зопиклон — это снотворный препарат, который вызывает внезапное появление сна, может отключить сознание и привести к аварии", — прокомментировал нарколог Эркен Иманбаев.
Михаил Ефремов на своем внедорожнике снес фургон курьера Сергея Захарова. Родные погибшего уверяют, что до сих пор Ефремов даже не принес соболезнований. Артисту было не до того — после аварии он отсыпался у друзей, а очнувшись, с трудом поговорил с полицейскими.
Стали известны подробности дела. ДТП произошло в 21:43. Уже через две минуты на место приехал первый наряд ДПС. Инспекторы составили картину произошедшего. Следователи установили весь маршрут Ефремова до аварии. Он сел в машину у своего подъезда в так называемом доме писателей — в Плотниковом переулке, затем заехал в свой любимый бар Ulysses, видимо, выпить, хотя все заведения были закрыты из-за пандемии. Полицейские сегодня провели в баре обыски, а еще рассказали — в машине Ефремов был один. Многие накануне обратили внимание на то, что в его внедорожнике сработало несколько подушек безопасности.
"Он в машине находился один. То, что касается подушки, я из опыта могу прокомментировать, что стреляют две. Если это машина, допустим, такого класса (как у Ефремова), то, как правило, стреляет весь комплекс — это и колени, и шторки, и, конечно же, пассажирская подушка. Поэтому говорить о том, что подушка свидетельствует о наличии другого пассажира конечно же нельзя", — прокомментировал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.
Это подтверждают свидетели и съемки камер наблюдения. В полиции пояснили, как оформлялась авария — сотрудникам правоохранительных органов никто не мешал и давления на них не оказывал. Также в ГИБДД официально подтвердили, что у Ефремова десятки дорожных штрафов.
"Всего по нашим данным за 2019-2020 годы зарегистрировано 50 административных правонарушений в области дорожного движения, из которых 11 приходится на 2020 год. За 2019 год подобных нарушений было 39. Все они также связаны преимущественно с камерами", — сообщил заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Алексей Диокин.
Незначительное превышение скорости, нарушение разметки, выезд на полосу общественного транспорта, из серьезного — движение по встречке. Из 50 штрафов Ефремов не оплатил лишь пять. За самое тяжкое свое дорожное правонарушение Михаил Ефремов может поплатиться свободой.