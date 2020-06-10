Телеведущий в эфире Первого канала разнес Алексея Панина. Актеру не могут простить выходки на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.

Телеведущий в эфире Первого канала разнес Алексея Панина. Актеру не могут простить выходки на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.Шоумен упомянул Панина в своем вечернем шоу, комментируя новость о погружении российского глубоководного аппарата "Витязь" в Марианскую впадину. Он назвал его актером в кольчуге, скафандре и с рулеткой, которого отправляют на исследование впадины."Потому что этот человек лучше всех в нашей стране знает, что такое дно", – сказал телеведущий. Напомним, ранее стало известно, что в ходе церемонии прощания с Михаилом Кокшеновым Алексей Панин сделал несколько замечаний в адрес покойного. После этого его попросили покинуть ритуальный зал.Известный своими эпатажными поступками актер заявил, что на похоронах собралось больше журналистов, чем друзей его коллеги. Также он негативно высказался о режиссерских способностях Михаила Кокшенова.5 Июн 2020 в 3:37 PDTИз-за этого на Алексея Панина обрушился шквал критики со стороны звездных коллег. Продюсер Марк Рудинштейн назвал артиста "гадом и жлобом", находящимся "вне человеческих законов".Как писали "Дни.ру", также рассказал, что Михаил Кокшенов был обычным человеком, с которым спокойно можно было "пить, варить сосиски и снимать кино". Более того, артист вспомнил, как подрезал режиссера на дороге лет десять назад.