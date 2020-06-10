Ольга Рапунцель сделала спектакль даже из родов. Как только у девушки начались схватки, она отправилась в больницу в компании операторов Дома-2.

Ольга Рапунцель сделала спектакль даже из родов. Как только у девушки начались схватки, она отправилась в больницу в компании операторов "Дома-2".Все происходящее транслируется в инстаграм-аккаунте телестройки чуть ли не в режиме реального времени – вот уж поистине "Шоу Трумана". Зрители смогли оценить, как участница проекта справляется со схватками, прыгая на фитболе.Как отметила Ольга Рапунцель в перерыве между сокращениями матки, пока боль терпимая – потягивает низ живота и отдает в спину. Рядом с девушкой в палате присутствуют не только операторы, но и муж. Дмитрий Дмитренко помогает супруге, как может: массирует спину, приносит попить и гладит по голове.Этот ребенок станет для пары вторым. В 2018 году у них появилась дочь Василиса. В ближайшее время у малышки родится сестренка. О беременности звезды "Дома-2" стало известно осенью прошлого года, и поначалу Ольга Рапунцель старалась скрыть свое интересное положение.10 Июн 2020 в 5:20 PDTМногие боялись, что участнице телестройки придется рожать на Сейшельских островах, где супруги застряли из-за пандемии коронавируса. Девушка даже нашла подходящую клинику, но внезапно все ограничения сняли, и участники "Дома-2" смогли вернуться в Россию.