Звезда сериала Кухня призвала остановить травлю Михаила Ефремова в прессе. Елена Ксенофонтова считает, что поток негатива в СМИ может убить актера.

Звездасериала "Кухня" призвала остановить травлю Михаила Ефремова в прессе. Елена Ксенофонтовасчитает, что поток негатива в СМИ может убить актера.Знаменитостьотметила, чтони в какой мерене оправдывает поступок коллеги по цеху. Она до сих порнаходится в шоке из-за смерти невинного человека. Елена Ксенофонтова можетпонять и прочувствовать ту боль, которую сейчас испытывают близкие погибшего.Междутем звезда сериала "Кухня" возмущена поведением журналистов, в частностиВладимира Соловьева. Ведущий резко прокомментировал ситуацию с МихаиломЕфремовым в своем шоу на телеканале "Россия 1"."То,что сейчас творится в СМИ, то, с каким наслаждением и рвением взялись Соловьеви иже с ним, за то, чтобы уничтожить, смакуя, уничтожить "убийцу" Ефремова – этоповергает меня в не меньший шок", -высказалась Ксенофонтова.Звездасериала "Кухня" уверена, что травля в прямом смысле убьет Михаила Ефремова. Узнаменитости может не выдержать сердце, артист не доживет до суда.Актриса добавила, что алкоголизм – это тяжелейший недуг. Близкие и коллеги знали опроблемах Ефремова с выпивкой, но никто не стремился ему помочь. Так называемыедрузья подливали Михаилу, не останавливали, когда тот садился за руль пьяным, помогаливернуть права после многочисленных нарушений. "Хотя прекрасно осознавали, чтотакая трагедия рано или поздно может произойти", – рассудила знаменитость.Теперь, по словам Елены, те же приятели Ефремова пойдут на ток-шоу и будут битьсебя в грудь, утверждая, что много раз пытались помочь актеру.Напомним,вечером 8 июня Заслуженный артист России Михаил Ефремов спровоцировал ДТП.Водитель фургона, в который врезался автомобиль звезды, погиб. Виновник авариине получил серьезных травм. По некоторым данным, .