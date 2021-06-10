Сотрудники пресс-служб день за днем вписывают новые страницы в летопись ведомства, ежедневно рассказывая о буднях защитников правопорядка.

10 июня в УМВД России по Владимирской области состоялось собрание, посвященное Дню образования пресс-служб и подразделений общественных связей органов внутренних дел.С профессиональным праздником сотрудников ОИиОС УМВД России по Владимирской области и специалистов, отвечающих за взаимодействие со СМИ и общественностью в территориальных органах на районном уровне поздравил начальник УРЛС УМВД России по Владимирской области полковник полиции Павел Алексахин.Сотрудникам, достигшим высоких успехов в деятельности, были вручены почетные грамоты УМВД России по Владимирской области и благодарности от Общественного совета при УМВД.Поздравить сотрудников прибыла начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко, отметившая важность межведомственного взаимодействия. Нескольким сотрудникам из районных отделов были вручены благодарственные письма от МЧС.К поздравлениям присоединились представители администрации города Владимира, также вручившие благодарности и отметившие важность деятельности подразделения, ежедневно информирующего граждан о работе сотрудников полиции.Ровно 38 лет назад в структуре центрального аппарата Министерства внутренних дел было создано Пресс-бюро, отвечающее за пропаганду деятельности органов внутренних дел и взаимодействие с редакциями газет, журналов, радио, телевидения и другими средствами массовой информации, а также с творческими коллективами. Спустя двадцать лет приказом МВД России эта дата была объявлена Днем пресс-служб и подразделений общественных связей органов внутренних дел Российской Федерации.В наше время сотрудники пресс-служб день за днем вписывают новые страницы в летопись ведомства, ежедневно рассказывая о буднях защитников правопорядка, реализуя принципы открытости, публичности и общественного доверия, закрепленные в Федеральном законе «О полиции».