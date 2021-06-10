Сотрудники пресс-служб день за днем вписывают новые страницы в летопись ведомства, ежедневно рассказывая о буднях защитников правопорядка.
10 июня в УМВД России по Владимирской области состоялось собрание, посвященное Дню образования пресс-служб и подразделений общественных связей органов внутренних дел.
С профессиональным праздником сотрудников ОИиОС УМВД России по Владимирской области и специалистов, отвечающих за взаимодействие со СМИ и общественностью в территориальных органах на районном уровне поздравил начальник УРЛС УМВД России по Владимирской области полковник полиции Павел Алексахин.
Сотрудникам, достигшим высоких успехов в деятельности, были вручены почетные грамоты УМВД России по Владимирской области и благодарности от Общественного совета при УМВД.
Поздравить сотрудников прибыла начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко, отметившая важность межведомственного взаимодействия. Нескольким сотрудникам из районных отделов были вручены благодарственные письма от МЧС.
К поздравлениям присоединились представители администрации города Владимира, также вручившие благодарности и отметившие важность деятельности подразделения, ежедневно информирующего граждан о работе сотрудников полиции.
Ровно 38 лет назад в структуре центрального аппарата Министерства внутренних дел было создано Пресс-бюро, отвечающее за пропаганду деятельности органов внутренних дел и взаимодействие с редакциями газет, журналов, радио, телевидения и другими средствами массовой информации, а также с творческими коллективами. Спустя двадцать лет приказом МВД России эта дата была объявлена Днем пресс-служб и подразделений общественных связей органов внутренних дел Российской Федерации.
В наше время сотрудники пресс-служб день за днем вписывают новые страницы в летопись ведомства, ежедневно рассказывая о буднях защитников правопорядка, реализуя принципы открытости, публичности и общественного доверия, закрепленные в Федеральном законе «О полиции».