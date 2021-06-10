Первый этап благоустройства нового общественного завершится 12 июня. Об этом рассказали в мэрии Владимира. Речь идет о военно-патриотическом сквере на пересечении Октябрьского проспекта и

Первый этап благоустройства нового общественного завершится 12 июня. Об этом рассказали в мэрии Владимира. Речь идет о военно-патриотическом сквере на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира. Водоснабжение и водоотведение, система ливневой канализации и электроснабжения для устройства уличного освещения. В день торжественной церемонии завершения первой очереди благоустройства пройдет акция под названием “Кедры Великой Победы”. 12 июня