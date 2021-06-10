10.06.2021

2021-06-10 22:40:04

225 000 жителей Владимирской области прошли бесплатные обследования в передвижных медицинских комплексах

Вопрос, который волнует жителей Владимирской области – доступность и качество медицинской помощи. Ответом на него является долгосрочный масштабный проект депутата Госдумы Григория Аникеева «Передвижные центры здоровья». Более 225 000 земляков уже прошли бесплатные обследования в медицинских комплексах. Подробности – в нашем сюжете.



Передвижные центры здоровья работают в регионе более 5 лет. Они доказали свою востребованность и эффективность. Проект развивается. В медицинских комплексах начали вести прием новые востребованные специалисты. Так для жителей Радужного было проведено УЗИ сосудов шеи.



Марина Бровцева, специалист УЗИ:



- УЗИ сосудов шеи показывает структурные, функциональные нарушения, изменения. И с результатами УЗИ сосудов шеи человек дальше идет либо к неврологу, либо к сосудистому хирургу. И соответственно в зависимости от результата доктор выбирает дальнейший метод лечения.



Очень важно вовремя попасть на прием к врачу, сделать диагностику и, при необходимости, пройти лечение.



Валерий Жирнов, председатель Совета ветеранов ЗАТО г. Радужный:



- Я в семнадцатом году прошел коронарошунтирование, прошел в Москве, а перед коронарошунтированием я прошел здесь// Благодаря золотым рукам этих вот докторов, которые находились здесь, они определили правильно диагноз. И видите – я перед вами стою, жив и здоров //Благодаря вот этим вот передвижным центрам Аникеева Григория Викторовича. Спасибо.



Галина Сергеева, жительница ЗАТО г. Радужный:



- Мне очень понравилось. Врачи – специалисты, очень вежливое отношение. Подскажут что-то. Мне очень нравится. Я считаю, что это дело нужное, своевременное, самое главное. Потому что это удобно, качественно и бесплатно.



Главная задача передвижных центров здоровья - оказать своевременные и доступные медицинские услуги.



Григорий Аникеев, депутат Государственной Думы РФ:



- Проект "Передвижные центры здоровья" очень востребован. Мы видим, что он востребован и в городе, непосредственно в областном центре, и в районах, и в деревнях. Мы видим, что отклик у людей очень хороший. Мы работаем уже более пяти лет. 220 тысяч человек обследовано. Будем продолжать работать. Просто это необходимо для людей!



Все подробности о выездах вы можете узнать на сайте общественной организации «Милосердие и порядок» и в социальных сетях.



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