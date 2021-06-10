ОНАДА проведет на МАКС-2021 круглый стол по актуальным проблемам деловой авиации

ОНАДА проведет наМАКС-2021 круглый стол по актуальным проблемам деловой авиации21 июля на площадкеконгресс-центра Авиасалона МАКС-2021 пройдет круглый стол, посвященный актуальным проблемам деловой авиации. Организатором мероприятия выступает Объединенная НациональнаяАссоциация Деловой Авиации. К участию приглашаются все посетители Авиасалона. Список выступлений уже формируется и скоро будет опубликован.Заместитель генеральногодиректора АО "Авиасалон" Владимир Советкин подчеркнул, что "салоны МАКС из года в годукрепляют свою позицию как дискуссионная площадка, на которой представителиавиационного бизнеса обсуждают положение дел, вырабатывают совместные решенияпо преодолению проблем". Кроме того, Советкин выразил уверенность, что круглый стол ОНАДА пройдет на самом высоком уровне.Президент ОНАДА Ярослав Одинцев напомнил, что соглашение с АО "Авиасалон" было подписано еще в 2019 году и с тех пор оно реализуется. "Для нас участие в МАКС –прекрасная возможность представить деловую авиацию, показать ее возможности длябизнеса и потенциал для экономики, и в то же время и очертить круг вопросов,которые пока сдерживают развитие отрасли", – заявил Одинцев.Примечательно, что гости Авиасалона, интересующиеся деловой авиацией, смогут не только обсудить актуальные вопросы отрасли на круглом столе, но и осмотреть воздушные суда различных классов, которые в этом году будут представлены на статистической стоянке.