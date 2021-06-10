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<a href="https://33live.ru/novosti/10-06-2021-blogera-xovanskogo-arestovali-na-dva-mesyaca.html" target="_blank">Блогера Хованского арестовали на два месяца</a> - Блогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма, избрали меру пресечения. Ему предстоит провести в СИЗО два месяца, передает . Сам он просил домашний ..