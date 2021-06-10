10 июня произойдет редкое солнечное затмение. Сегодня Луна закроет Солнце. Лучше всех темный диск вокруг, которого будет яркое огненное кольцо, будет видно жителям Канады. Что же касается

10 июня произойдет редкое солнечное затмение. Сегодня Луна закроет Солнце. Лучше всех темный диск вокруг, которого будет яркое огненное кольцо, будет видно жителям Канады. Что же касается нашей страны, то максимальную фазу солнечного затмения будут наблюдать на Чукотке и в Магаданской области. Жители средней полоса России смогут наблюдать с 13 до 16 только треть этого