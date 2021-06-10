Шесть миллионов для Арины. Жительница Владимира собирает средства на лечение шестилетней дочки с ДЦП. Такая большая сумма возникла неслучайно. Значительно улучшить состояние здоровья

Шесть миллионов для Арины. Жительница Владимира собирает средства на лечение шестилетней дочки с ДЦП. Такая большая сумма возникла неслучайно. Значительно улучшить состояние здоровья малышки берутся американские врачи, рассказывает мама. Они предлагают две операции: на спинном мозге и ещё одну, чтобы выровнять ножки. Тогда Ариша почти ничем не будет отличаться от сверстников, но для поездки и