10.06.2021

2021-06-10 17:20:05

Дети живут при исправительной колонии: общественники навестили особенный Дом ребенка

Возможно ли счастливое детство за колючей проволокой? Новый уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области Юлия Раснянская и общественник Александр Гезалов навестили 20 детей в доме ребенка при женской исправительной колонии №1 в п. Головино. Недавно здесь открылась единственная в своем роде "сенсорная комната". С подробностями Александр Сыпченко.



Сенсорная комната в центре совместного проживания "Радуга" при головинской женской колонии. Это уютное место служит для релаксации детей. Пространство в нем организовано особым образом и наполнено разными стимуляторами, которые воздействуют на все органы чувств. По словам общественников, такой "сенсорной комнаты" нет ни в одной другой колонии страны. Но создавая условия для развития и отдыха детей, крайне важно, чтобы и мама была рядом. Осужденная Анна Бойкова очень любит гулять на свежем воздухе со своей дочкой Евой, эти минуты счастья дают ей надежду на будущее.



Анна Бойкова, осуждённая:



- Ребенку исполняется 3 года, хотим подать на 82-ю, все-таки надеемся, что, может быть, повезет и вместе поедем домой с ней.



Детская площадка - действительно особое место, откуда не хочется уходить. При участии волонтеров здесь даже был разукрашен забор. Стиль напоминает детские рисунки и оказывает терапевтическое воздействие, считает общественник Александр Гезалов.



Александр Гезалов, общественный деятель, эксперт по проблемам сиротства:



- Мы стараемся и будем дальше двигаться к тому, чтобы здесь пространство для детей становилось максимально комфортным и чтобы они почувствовали, что детство может быть хорошим в рамках того, что есть.



В Доме ребенка работает профессиональный и грамотный коллектив врачей, медсестер, психологов и воспитателей. Первостепенная задача Дома ребенка с момента его основания в 50-х годах прошлого века - охрана жизни и здоровья маленьких воспитанников.



Евгений Устинов, начальник ИК-1 УФСИН России по Владимирской области:



- До трех лет у нас здесь содержатся дети и после этого возраста они либо передаются родственникам, если такая возможность есть. Если родственников нет, мы вынуждены их передавать в детские дома.



Для нового уполномоченного по правам ребёнка во Владимирской области Юлии Раснянской это первый визит в учреждение уголовно-исполнительной системы, где содержатся дети осуждённых.



Юлия Раснянская, уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области:



- Комнаты, где проводятся прививочные моменты, и медперсонал здесь тоже очень сильный, поэтому здесь, конечно, насколько мы знаем, одно из лучших учреждений подобного типа, которое находится в России. И это действительно так, сегодня я в этом убедилась собственными глазами.



Четко выстроенная работа представителей всех служб и ведомств действительно дает результаты, считают эксперты. Они надеются, что, имея за плечами такой опыт совместного проживания с ребенком в колонии, молодые мамы навсегда распрощаются с криминальным прошлым и посвятят свою жизнь своим родным и близким.







Александр Сыпченко, Александр Чунаев. «Вести-Владимир».