А кто-то ожидал другого? Под занавес турнира “Торпедо” (Владимир) cнова проиграло. На этот раз футбольному клубу “Ленинградец” – 1:5. В прошлый раз – после поражения в Чите –

А кто-то ожидал другого? Под занавес турнира “Торпедо” (Владимир) cнова проиграло. На этот раз футбольному клубу “Ленинградец” – 1:5. В прошлый раз – после поражения в Чите – наставник чёрно-белых объяснял, что его подопечные в этом сезоне столько раз проигрывали, что уже боятся мяча и их нужно сводить к психологу. Сегодняшнюю игру своих ребят Вязьмикин