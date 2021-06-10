Хотите сходить в театр на протрясающий спектакль? Тогда у нас для вас отличная новость!

Хотите сходить в театр на протрясающий спектакль? Тогда у нас для вас отличная новость!Главный герой пьесы Михаил Питунин не любил Пушкина, однако встреча с одной девушкой полностью изменила его взгляды. Стихи стал читать, увлекся поэзией.А потом и вовсе придумали они с этой девушкой игру: что если бы перенестись сквозь столетия и попасть в тот день, когда Пушкин с Дантесом стрелялся и попытаться спасти поэта. Что из этого вышло вы сможете узнать 16 июня в школе современной пьесы.Чтобы получить шанс на победу, достаточно выполнить три простых условия:Отметьте в комментарии к публикации как можно больше ваших друзей;Подпишитесь на @;Поставьте лайк этой публикации.Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что конкурсы проходят регулярно на нашей страничке в Instagram. Итоги подведем 15 июня.