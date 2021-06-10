Строительство энергоподстанции Саларьево скоро начнется. Проект проходит экспертизу.

Строительство энергоподстанции "Саларьево" скоро начнется. Проект проходит экспертизу.Новая Москва быстро развивается. Здесь строятся не только жилые дома, но и детские сады, школы и другие важные объекты социальной инфраструктуры. Энергетики запускают новые подстанции, чтобы обеспечить качественное и надежное энергоснабжение в районах.Так, до конца 2023 года в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) построят электроподстанцию "Саларьево". Она появится в поселении Московский. Площадка, где будет осуществляться строительство, уже известна. Также оформлена вся необходима документация. Директор по капитальному строительству АО "Объединенная энергетическая компания" Александр Воробьев сообщил, что сейчас проект проходит экспертизу."Это очень важный объект, который позволит полноценно развиваться территории района Саларьево. Уже через два года подстанция мощностью 220 кВ должна запитать новые кварталы с жилыми, социальными и коммерческими объектами", – отметил Александр Воробьев.Глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил, что с момента образования новых округов энергетики проделали большую работу. Они заменили неизолированные провода на воздушных линиях и ввели в работу самый мощный в ТиНАО центр на 220 кВ. Новые питающие центры разгружают существующие подстанции и дают возможность подключить новых потребителей.Напомним, ранее "Дни.ру" о строительстве школы для 1150 учеников в ТиНАО. Новое образовательное учреждение появится в поселении Сосенское. Здание строят в форме буквы "П". Здесь будет 46 классов. Помимо помещений для начальной и старшей школы, здесь появятся зоны свободного творчества, классы изучения технологий, залы для спорта, столовая и многое другое.Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отмечал, что комитет уделяет особое внимание качеству работ на таких объектах. Проверять строительство школы в Сосенском будут специалисты Центра экспертиз. Они выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований. Школу планируется построить до 31 августа 2025 года.