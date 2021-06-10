Последний раз его корректировали в 2019 году.

Во Владимире внесут изменения в генеральный план города. До 18 июня мэрия принимает заявки от проектировщиков. Их работа обойдётся бюджету в 8 млн рублей.Разработка документации будет проходить в два этапа – до 15 декабря 2021 и до 15 декабря 20222 годов.В техническом задании прописан ряд инициатив, которых ждут от подрядчика. А именно чиновников интересуют предложения по размещению территорий жилищного строительства и объектов местного значения; рациональному зонированию территорий с определением параметров функциональных зон; повышению эффективности использования природно-экологического потенциала; формированию туристического кластера; развитию инженерной и транспортной инфраструктуры.Также от разработчиков ждут идей по судьбе зданий 40-70 годов прошлого века, идею по преобразованию промзон и территорий, на которых расположены объекты Минобороны, УФСИН и МВД.Расчетный период планирования обновлённого генплана — 2041 год.Документ придётся согласовывать с Министерством культуры, Министерством экономического развития, а также с администрациями Владимирской области, Суздальского, Камешковского, Судогодского и Собинского районов.Последний раз генплан областной столицы корректировали в 2017-2019 годах. Документ изготовил Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР». Стоимость контракта составила два миллиона рублей. В сентябре 2019 он был утверждён владимирским горсоветом.