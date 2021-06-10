День астрономического явления. 10 июня – солнечное затмение. Луна закрывает солнце. Лучше всего темный диск с ярким огненным кольцом вокруг должен быть виден жителям Канады, Гренландии, над

День астрономического явления. 10 июня – солнечное затмение. Луна закрывает солнце. Лучше всего темный диск с ярким огненным кольцом вокруг должен быть виден жителям Канады, Гренландии, над Северным Ледовитым океаном. Что же касается нашей страны, то максимальную фазу солнечного затмения имели шанс увидеть жители Чукотки и Магаданской области. Жителям средней полосы России досталась только треть