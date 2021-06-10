Первый мяч влетел в ворота владимирцев уже на 14-ой секунде.

В предпоследнем туре первенства ПФЛ владимирское «Торпедо» на выезде крупно уступило «Ленинградцу» из Ленобласти. Наши футболисты пропустили в Петербурге пять мячей, забив всего единожды. В стане черно-белых отличился Илья Жаров.Первый мяч влетел в ворота владимирцев уже на 14-ой секунде. На 11-ой минуте в сетке ворот побывал уже второй гол. Однако торпедовцы смогли огрызнуться – Илья Жаров закинул мяч за шиворот вратарю соперника.Однако во втором тайме хозяева забили ещё трижды. Егор Корцов оформил хет-трик.«В очередной раз приходится извиняться за безобразную игру нашей команды. По нам проехались катком», - подвёл итоги матча главный тренер «Торпедо» Дмитрий Вязьмикин.В заключительном туре сезона торпедовцы сыграют во Владимире 15 июня. В 18.00 они встретятся с «Динамо-2» из Москвы, занимающей третье место в зоне.