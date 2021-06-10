Региональный Следственный комитет и прокуратура проводят проверки по информации федерального канала. “Федералы” нашли в деревне Бакино Александровского района многодетную семью из

Региональный Следственный комитет и прокуратура проводят проверки по информации федерального канала. “Федералы” нашли в деревне Бакино Александровского района многодетную семью из пяти человек, которая живет в строительном вагончике площадью всего 6 квадратных метров. Со слов бабушки семья длительное время живет в деревне Бакино Александровского района в строительном вагончике, родители злоупотребляют спиртными напитками, оставляют несовершеннолетних детей