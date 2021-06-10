По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В эфире федерального телеканала появился сюжет о том, что в Александровском районе многодетная семья из пяти человек проживает в вагончике.При этом, родители, со слов бабушки, ненадлежащим образом исполняют свои обязанности, а местные органы опеки и попечительства, зная об этой ситуации, бездействуют.Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Владимирской области, руководителем следственного управлениядано поручение о проведении доследственной проверки по данному факту. Следователи изучат и оценят озвученную информацию, проверят факты, в том числе, связанные с воспитанием родителями трёх малолетних детей.«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - уточнили во владимирском следкоме.