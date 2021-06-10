10.06.2021

2021-06-10 22:50:05

Музыкальная экспедиция дала концерт в родной деревне художника Бориса Французова

Деревня Зауичье Камешковского района, где родился и творил великий график, пережила самый яркий день в своей истории.



С третьим по счету концертом в нынешнем (уже восьмым) сезоне проекта "Музыкальная экспедиция" сюда приехали классические музыканты с мировыми именами. Чтобы - подобно выставкам художников-предвижников прошлого - нести большое искусство зрителям и слушателям, как бы далеко они не находились.



А более искушенные ценители музыки специально приехали к сцене под открытым небом посреди деревни издалека. Ради возможности услышать настоящих виртуозов. Причем в необычном месте, да еще на свежем воздухе. Вел программу - и это одновременно была и лекция, и остроумный конферанс - популярный телеведущий телеканала "Культура" Артем Варгафтик.



"Это было грандиозно!!! С нами были - Моцарт, Равель, Йозеф Сук, Шуман, Прокофьев, Франк. Играли Жиль Апап (скрипка), Сергей Накаряков (труба/флюгельгорн), Разван Поповичи (альт), Ольга Трусова (альт), Борис Андрианов (виолончель), Катя Сканави (фортепиано), Александра Стычкина (фортепиано), Анастасия Теренкова (фортепиано) Огромное спасибо всем организаторам этого фестиваля!" - написал в своем паблике один из слушателей.



А зрителей было очень много - из Зауичья, соседних деревень, из Камешкова, Владимира, и даже - из Москвы.



Несмотря на "иностранную" фамилию Борис Французов был абсолютно русским и сельским человеком. В самой глубинке - там до недавнего времени и дороги проезжей не было - он провел юные годы жизни, предопределившие избранное им направление в изобразительном искусстве. И приезжал потом сюда каждое лето - на весь сезон. Последовательный реалист, он великолепно показал в своих работах неброскую красоту крохотной деревни, узкой речки Уички и бесконечных полей вокруг.



Именно об этом Французов рассказывает в снятом еще 1985 году документальном фильме "Пейзаж", который демонстрировался (без звука, но с титрами) во время концерта.



Идея сопроводить музыку Моцарта, Шумана, Прокофьева и Равеля кино и фотокадрами из его жизни и творчества буквально накануне пришла сыну художника, которого тоже зовут Борис. Кстати, Борис Борисович Французов - очень известный в мире рекламы графический дизайнер - создал несколько лет назад логотип всего проекта "Музыкальная экспедиция".



А еще ушедший от нас еще в начале 1990-х годов Борис Французов был меломаном. И особенно любил классическую музыку, которую постоянно слушал во время работы. В его мемориальной мастерской во Владимире до сиз пор хранится серьезная фонотека. Так что правильность идеи связать живую музыку с сотворенными им изображениями имела еще и историческую подоплеку.



Односельчане Французова, гордые своим знаменитым земляком, благодаря памяти о котором Зауичье стало заметной точкой на культурной карте России, даже организовали бесплатное чаепитие - из самых настоящий самоваров.



Музыканты старались так - что Развзан Поповичи порвал струну на своей скрипке. И даже налетевшие после заката полчища комаров не смогли помешать триумфальному выступлению, а стали поводом для незапланированной музыкальной шутки. Тем временем и новую струну натянули и насекомых удалось немного разогнать.



Следующий концерт "Музыкальной экспедиции" уже сегодня - в усадьбе Бутурулиных-Зубовых в селе Крутец Александровского района. 13 июня - Художественные мастерские поселка Мстера в Вязниковском районе. И 14 июня в 19.00 на Соборной площади - большой концерт - закрытие фестиваля.



Михаил Язынин, фото и видео автора