Именно здесь вырос с дедушкой и бабушкой известный художник Борис Французов, родители которого погибли в Великую Отечественную войну.

В деревне Зауичье Камешковского района третий концерт «Музыкальная экспедиция».Именно здесь вырос с дедушкой и бабушкой известный художник Борис Французов, родители которого погибли в Великую Отечественную войну.В рамках программы третьего дня фестиваля выступали Сергей Накаряков - флюгельгорн, Разван Поповичи - альт, Борис Андрианов и Анна Кошкина - виолончель, Катя Сканави и Александра Стычкина – фортепиано. Они играли дуэтами, квинтетом и исполняли соло. Со сцены звучали Моцарт и Шуман, Прокофьев и Франк.Жиль Апап на скрипке и Анастасия Теренкова на фортепиано сыграли зрителям сонату Мориса Ровеля.В квинтете со знаменитыми музыкантами сыграла альтистка Владимирского губернаторского оркестра Ольга Трусова.Концерт сопровождал видеоряд с работами Бориса Французова.Выступление гостей завершилось бурными овациями со стороны зрителей.На очереди у музыкантов - село Крутец в Александровском районе, посёлок Мстёра и финальный концерт на Соборной площади Владимира.Напомним, что «Музыкальная экспедиция» выступлением именитых музыкантов в Патриаршем саду областной столицы.В 2021 году фестиваль проводится при поддержке «Росконцерта» и Московской филармонии. Кроме Владимирсокй области, концерты состоятся в Удмуртии, Вологодской, Новосибирской областях и в Крыму.На организацию мероприятия в регионе 2,8 млн рублей.