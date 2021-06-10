Чиновники Белого дома совместно с главами муниципальных образований обсудили, как поднять из руин наиболее пострадавшую от коронавируса отрасль пассажироперевозок. Перевозчики массово

Чиновники Белого дома совместно с главами муниципальных образований обсудили, как поднять из руин наиболее пострадавшую от коронавируса отрасль пассажироперевозок. Перевозчики массово уходят с рынка. “Переломить негативные тенденции и деструктивные процессы”, создавшиеся в отрасли общественного транспорта, просто необходимо, заявили в Белом доме. Чиновники считают, что появление в области регионального оператора, или концессионера, как его еще называют,