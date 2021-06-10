Школьник из подмосковного Орехово-Зуево без вести пропал еще 15 апреля. Утром мальчик отправился в школу, однако в учебном заведении так и не появился, передает сайт . Установлено, что он ..

Школьник из подмосковного Орехово-Зуево без вести пропал еще 15 апреля. Утром мальчик отправился в школу, однако в учебном заведении так и не появился, передает сайт "". Установлено, что он заходил в библиотеку. Мальчик собирался взять книгу Михаила Лермонтова "Герой нашего времени", однако не смог оформить формуляр. Позже подростка замечали благодаря записям с камер наружного наблюдения, однако обнаружить его актуальное местонахождение не удалось даже спустя полтора месяца.