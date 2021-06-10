10.06.2021

2021-06-10 10:40:04

После мартовской поверки счетчиков коммунальщики не могут привести в норму систему начисления платежей

Во Владимире у офиса "Единого расчетного кассового центра" на улице Разина длинные очереди. Что привело к их появлению, выяснял Константин Миронов.



- Почему так много народу и не обслуживаете так долго?! Почему? Нет, ну вы людей видите, сколько стоит там? А у вас вон мужчина сидит.



Примерно так сейчас начинается каждое утро во владимирском офисе ЕРКЦ: огромные очереди по 40 человек, многие опаздывают на работу и ситуация не меняется уже месяц. Занять место приходят за час до открытия, многие стоят уже не первый день.



- Ну вот я была в понедельник, во вторник - были очереди. Вот я сегодня пришла, а чем объясняют? А я даже не знаю, очередь вот до туда была. Я даже не спрашивала и подумала сегодня просто пораньше прийти.



ЕРКЦ принимает плату за воду и поверку счетчиков. Люди заявляют, что квитанции приходят с ошибками и суммы постоянно завышены.



Геннадий приехал с другого конца города, чтобы оплатить счет, но такого столпотворения не ожидал.



- Приехал с Доброго и это хорошо, что на машине, заскочил в "Горводоканал", там очереди отстоял. Теперь здесь, смотрите, какая очередь. И еще стоишь ждешь. Вот разве ругаться не будешь? Конечно, будешь ругаться!



Гигантские очереди в офисе ЕРКЦ коммунальщики объясняют тем, что в марте в городе закончились поверки счетчиков и во время переходного периода суммы в квитанциях начали выставлять по среднему значению. Ранее, напомню, "Владимирводоканал" был вынужден отказаться от работы с квитанциями из-за кадрового голода.



- Это большой вал абонентов, это большой вал обработки информации. Не всегда успевают коллеги вовремя внести информацию, квитанция приходит со старыми показаниями и расчетами по среднему или по нормативу. Люди, естественно, оказываются крайне недовольны, что идут неправильные начисления и они идут разбираться в ЕРКЦ.



Во "Владимирводоканале" заверили, что если счетчик был поверен вовремя, то абоненту обязательно сделают перерасчет. А если у жителей возникают вопросы, то можно обратиться в личный кабинет на сайте расчетного центра. Но на вопрос, когда очереди исчезнут, ответить коммунальщики пока не могут.



Константин Миронов, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".