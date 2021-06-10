Чешский лидер Милош Земан считает, что Европе не следует делать из Алексея Навального героя. Президент напомнил, что ныне осужденный блогер высказывался в поддержку националистов.

Чешский лидер Милош Земан считает, что Европе не следует делать из Алексея Навального героя. Президент напомнил, что ныне осужденный блогер высказывался в поддержку националистов.Земан отметил, что Навальный высказывался в положительном ключе о "некоторых моментах прошлой российской политики", включая депортации народов. «Эти факты надо знать и помнить, чтобы избавить фигуру господина Навального от мифа», — сказал глава государства.Дважды условно осужденный Навальный ныне отбывает наказание в исправительной колонии в городе Покров, Владимирская область. Блогер неоднократно нарушал условия испытательного срока. Согласно решению Московского городского суда, он проведет в заключении 2,5 года.Мосгорсуд 9 июня признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) запрещенной в России экстремистской организацией и постановил ликвидировать ее деятельность.Также решением суда ликвидирована некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан», запрещена деятельность общественного движения «Штабы Навального». Данные организации регулярно устраивали несанкционированные митинги, которые заканчивались массовыми беспорядками, отметили в московской прокуратуре.