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<a href="https://33live.ru/novosti/10-06-2021-pri-chp-na-zavode-v-norilske-pogib-rabochij.html" target="_blank">При ЧП на заводе в Норильске погиб рабочий</a> - Днем 10 июня на Надеждинском металлургическом комбинате Норникеля в Норильске обрушился пол галлереи, передает сайт . Один рабочий получил травмы, от которых позже скончался по дороге в ..