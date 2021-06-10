Будет дана оценка действиям чиновников, а также близких родственников детей.

По факту многодетной семьи в неудовлетворительных жилищных условиях прокуратура Владимирской области инициировала свою проверку.«Со слов бабушки, семья уже долго живёт в строительном вагончике в деревне Бакино, расположенной в Александровском районе. Родители злоупотребляют спиртными напитками, оставляют детей дома без присмотра», - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Устанавливаются все обстоятельства сложившейся ситуации.«Будет дана оценка действиям чиновников, а также близких родственников юных александровцев», - заверили в прокуратуре.Результаты проверки находятся на контроле прокурора области.Ранее мы сообщали, что инцидентом заинтересовались в СУ СКР, где доследственную проверку информации, изложенной в СМИ.