По результатам проверки в адрес УФСИН региона внесено представление.

Прокурор Владимирской области 9 июня побывал с проверкой во Владимирском централе. В ходе осмотра помещений и общения с заключёнными Игорь Пантюшин выявил ряд нарушений.Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ФКУ Т-2 ненадлежащим образом организован труд осуджённых, материально-бытовое обеспечение работы спецучреждения, а также не соблюдаются правила пожарной безопасности.«Прокурор осмотрел камеры, помещения штрафного изолятора, пищеблок и другие объекты, а также провёл личный приём отбывающих наказание. Их интересовали правила подачи ходатайства о замене наказания на более мягкое», - уточнили в облпрокуратуре.По результатам проверки в адрес УФСИН региона внесено представление.Устранение нарушений находится на контроле прокурора.