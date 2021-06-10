В администрации президента России Владимира Путина были удивлены повесткой, которую предложил офис украинского лидера Владимира Зеленского для встречи глав двух государств.

В администрации президента России Владимира Путина были удивлены повесткой, которую предложил офис украинского лидера Владимира Зеленского для встречи глав двух государств.В апреле Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться "в любой точке Донбасса", чтобы обсудить насущные проблемы. Спустя время президент России заявил, что руководство Украины должно, в первую очередь, беседовать с руководителями ЛНР и ДНР, а уже потом – с представителями третьих стран. Также Владимир Владимирович отмечал, что готов поговорить с лидером Незалежной о развитии двусторонних отношений.Тогда в администрации Путина и в офисе Зеленского начали готовиться к встрече, но до сих пор никаких подвижек в этом вопросе нет. Во время недавнего интервью президент России рассказал, что украинская сторона предложила темы для саммита. По словам Владимира Владимировича, он получил от соседей странный ответ. "В целом предлагалось говорить о международной безопасности", – вспомнил российских лидер.Путин отметил, что международная безопасность является важной темой. Однако у России и Украины накопилось очень много проблем, и можно было бы поговорить об этом, считает президент."Прежде всего надо решить проблемные вопросы двусторонних отношений", – подчеркнул он.Напомним, на следующей неделе Владимир Путин встретится с президентом США Джо Байденом. Саммит состоится в среду, 16 июня, в Женеве. О чем будут говорить лидеры двух стран, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен.