Специалисты провели исследование 19 марок пломбира российского производства и одного мороженого из Беларуси.

Эксперты Роскачества в ходе исследования 20 торговых марок шоколадного пломбира выявили продукцию с признаками фальсификации.Специалисты провели 19 марок пломбира российского производства и одного мороженого из Беларуси. Чтобы выявить фальсификат, эксперты провели анализ жирно-кислотного состава. Также они посчитали долю молочного жира и исследовали продукцию на наличие фитостеринов.По данным Роскачества по итогам исследования, продукция трех марок обладала признаками фальсификации. Это шоколадный пломбир «Вологодский пломбир», «Золотой резерв» и Spar. Высока вероятность, что использовались ингредиенты с растительными жирами.