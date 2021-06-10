«Ростелеком», крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, запустил в коммерческую эксплуатацию облачный сервис «Умный офис» для дистанционного управления

«Ростелеком», крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, запустил в коммерческую эксплуатацию облачный сервис «Умный офис» для дистанционного управления служебными помещениями из любой точки мира, где есть интернет. «Умный офис» — это система беспроводных датчиков и устройств, которая позволяет удаленно управлять офисом в личном кабинете, например, со смартфона. Она самостоятельно распознаёт изменения обстановки