Остальные перевозчики не планируют отказываться от проекта.

C 1 июля прекратит принимать к оплате единый проездной билет. Он перестанет действовать на восьми автобусных маршрутах – №№ 12с, 15, 20, 21с, 22, 26, 28 и 32.При этом владимирцы, которые продлили документ за 1500 рублей на июль, но не планирующие его использовать, могут обратиться в «Ситикард» с заявлением на возврат денежных средств. Пункт обслуживания расположен Октябрьском проспекте, дом №4, офис №14. График работы: ежедневно с 09:00 до 20:00.В мэрии Владимира заверили, что остальные перевозчики не выходят из проекта и не отказываются от проездного.Напомним, что с 1 июня транспортная компания лишилась семи автобусных маршрутов. Рейсы № 6С, 13С, 22С, 29С, 54, 55с, 56 теперь обслуживают новые перевозчики.«Предприятие не заявилось на их обслуживание», - тогда ситуацию глава города Владимира Андрей Шохин.Интересно, что к началу 2021 года «АДМ» работала на 20 маршрутах. Однако за полгода ей пришлось расстаться уже с 11.Ранее сообщалось, что за долги у перевозчика счета. С начала текущего года к «АДМ» поступило 22 иска на сумму более 14 миллионов рублей, а мэрия Владимира отсудить у организации 8,6 млн рублей за аренду депо на улице Гастелло.По данным фирмы, за коронавирусный год она потеряла более 183 млн рублей выручки. В мае 2020 года ООО признали предприятием пострадавшей отрасли.