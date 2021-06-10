В среду, 9 июня, генеральный директор СДК Гарант Татьяна Есаулкова презентовала витрину продуктов рынка коллективных инвестиций и доверительного управления СДК Гарант. Инвестиции. Портал разработан вместе с ведущими российскими управляющими компаниями.

В среду, 9 июня, генеральный директор СДК "Гарант" Татьяна Есаулкова презентовала витрину продуктов рынка коллективных инвестиций и доверительного управления "СДК Гарант. Инвестиции". Портал разработан вместе с ведущими российскими управляющими компаниями.Витрина поможет частным инвесторам выбрать паевые инвестиционные фонды. Сейчас в представлено 39 фондов шести управляющих компаний.Среди них – КСП Капитал УА, УК «ОТКРЫТИЕ», УК «ПРОМСВЯЗЬ», УК «Система Капитал», УК «Ингосстрах-Инвестиции», УК «Апрель Капитал». Число фондов будет расти.Посетители витрины получат в одном окне необходимую информацию для принятия решений, смогут сравнить фонды ведущих управляющих компаний по доходности, оценить объекты инвестиций, узнать о стоимости одного пая, размерах минимальных вложений.В дальнейшем планируется предоставить пользователям возможность совершать сделки с паями непосредственно на платформе. На базе витрины появится полноценный маркетплейс продуктов рынка коллективных инвестиций и доверительного управления.Особое внимание создатели платформы уделяют скорости совершения сделок. Также витрина нацелена на минимизацию действий со стороны инвестора.На рынке ценных бумаг СДК "Гарант" работает более 20 лет. На обслуживании у депозитария – более 2,5 миллиарда рублей активов клиентов. Размер собственных средств – свыше 3,3 миллиарда рублей.