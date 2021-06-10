После завершения ревизии чиновник сообщил должностному лицу университета о возможности внесения в итоговый акт только незначительных нарушений...

Сотрудниками столичного УЭБиПК по подозрению в получении взятки задержан один из руководителей Минобрнауки.Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве задержан руководитель отдела проверок в сфере закупок одного из департаментов Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, подозреваемый в получении взятки.Полицейскими установлено, что мужчина в рамках исполнения своих должностных обязанностей осуществлял контрольно-ревизионную проверку государственного образовательного учреждения в Санкт-Петербурге.После завершения ревизии чиновник сообщил должностному лицу университета о возможности внесения в итоговый акт только незначительных нарушений, по которым уже истекли сроки давности привлечения к ответственности.Стоимость своих «услуг» по сокрытию недостатков злоумышленник оценил в размере 150 тысяч рублей.Представитель ВУЗа обратился с заявлением в органы внутренних дел.Далее, под контролем сотрудников полиции в одном из московских кафе фигурант получил от заявителя взятку в виде ранее оговоренной суммы, после чего был задержан оперативниками.По данному факту принято процессуальное решение.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26