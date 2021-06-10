В полицию поступило обращение от гражданки, которая сообщила, что на улице Адмирала Макарова стоит припаркованная иномарка, из-под капота которой слышно жалобное мяуканье...

В дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО поступило обращение от гражданки, которая сообщила, что на улице Адмирала Макарова стоит припаркованная иномарка, из-под капота которой слышно жалобное мяуканье.По указанному адресу прибыл экипаж дорожно-патрульной службы в составе старшего сержанта полиции Данилы Смирнова и лейтенанта полиции Сергея Манахова. Полицейские сразу же осмотрели машину. Стало очевидно, что в моторном отсеке застрял котенок.Установив владельца транспортного средства, полицейские созвонились с ним по телефону и выяснили, что хозяин автомобиля находится за городом.Получив разрешение у собственника авто открыть капот подручными средствами, полицейские прибегли к помощи автомеханика. Совместными усилиями капот машины открыли. Сразу после освобождения от автомобильного плена спасенный малыш убежал во двор дома.Очевидцы, наблюдавшие за происходящим, и заявительница поблагодарили полицейских за неравнодушие и помощь.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29