Погибших и пострадавших нет.

Во Владимире сотрудники МЧС спасли троих жителей на пожаре в многоквартирном доме.В 23-03 9 июня на пульт дежурного пожарной охраны поступило сообщение о возгорании. Во Владимире на улице Лермонтова горел дом №34. На момент прибытия пожарных наблюдалось горение в квартире на первом этаже.Пожарные потушили пламя на площади 10 квадратных метров. Сгорела внутренняя отделка и имущество. Погибших и пострадавших нет.Как уточнили в пресс-службе МЧС, при помощи спецустройств спасены 3 человека.На вызов выезжали 4 единицы техники и 13 человек личного состава.Причина возгорания пока неизвестна.