Почти 100 тысяч нарушений в области безопасности дорожного движения выявлено в период проведения рейда...

Почти 100 тысяч нарушений в области безопасности дорожного движения выявлено в период проведения рейда.В период с 14 мая по 4 июня 2021 года сотрудники дорожно-патрульной службы столицы провели профилактическое мероприятие, направленное на повышение безопасности дорожного движения таксомоторных перевозок.Сотрудники подразделений ГИБДД Москвы нацелены на усиление контроля в данной сфере, путем оперативного пресечения правонарушений и выявления преступлений, совершенных водителями указанной категории транспорта.Так, за указанный период сотрудниками Госавтоинспекции пресечено более 13 тысяч фактов управления транспортным средством с нечитаемыми или нестандартными государственными регистрационными знаками, более 24 тысяч фактов управления автомобилем такси с неисправностями. Выявлено 779 фактов управления автомобилем «такси», не прошедших обязательную процедуру государственного технического осмотра.За неуплату в установленный срок административного штрафа за ранее совершенное нарушение привлечено к ответственности более 6 тысяч водителей.Составлено почти 4 тысячи административных материалов за проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора и около 2 тысяч за нарушения правил остановки и стоянки, а также 335 материалов за выезд и движение по полосе встречного движения. Пресечено 270 фактов управления автомобилем «такси» с признаками опьянения.Принимая во внимание результаты мероприятия, положительное влияние профилактической работы на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей такси и актуальность вопроса обеспечения безопасности таксомоторных перевозок, работа по контролю за соблюдением требований в рассматриваемой сфере будет продолжена с качественной и всесторонней отработкой выявленных нарушений.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81