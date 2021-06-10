В лидерах - ОСАГО - 78 тысяч договоров.

В 2021 году страховые компании выплатили жителям Владимирской области порядка 771 млн рублей, что сопоставимо с показателями предыдущего года.В лидерах - ОСАГО - 78 тысяч договоров. Страхование имущества упало на 5% и составило 75 тысяч договоров. Более 26 тысяч человек выбрали личное страхование. На 8% выросли продажи полисов от несчастных случаев и болезни - порядка 22,5 тысяч договоров.В I квартале текущего года выплаты выросли на 30% и составили 771 млн рублей. Среди них - по завершившимся договорам инвестиционного страхования жизни - 327 млн рублей или плюс 71%.Рост по «автогражданке» составил 31%, за первые месяцы 2021 года выплачено 272,5 млн рублей. По полисам личного страхования отмечено увеличение выплат почти на 25%, до 43 млн рублей. Страховку имущества оформляли на 14% реже. Сумма компенсаций - 121 млн рублей.