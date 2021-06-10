Оспорить вердикт во Владимирском областном суде не получилось. В удовлетворении апелляционной жалобы было отказано.

Во Владимире суд обязал горадминистрацию отремонтировать 1 532 метра дорог к трём садовым товариществам.Как сообщили в Октябрьском районном суде, по итогам процесса управление жилищно-коммунального хозяйства должно обустроить подъезды к СНТ «Сунгирь» - 179 метров, СНТ «Сунгирь-2» - 420 метров и СНТ «Сунгирь-3»- 935 метров.Юристы владимирской мэрии ссылались на то, что проезжая часть находится на балансе МКУ «Благоустройство», а содержанием занимается муниципальный ЦУГД, но Фемиду не устроили доводы чиновников.Оспорить вердикт во Владимирском областном суде не получилось. В удовлетворении апелляционной жалобы было отказано.Решение суда первой инстанции вступило в законную силу.